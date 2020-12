La France a un incroyable talent, ça continue...

5 émissions

Avec son dynamisme et son humour, Pierre-Antoine Damecour nous emmène dans les coulisses de l'émission, va à la rencontre des artistes marquants de chaque soirée - des plus talentueux aux plus émouvants en passant par les plus loufoques - et nous dévoile des images inédites des talents et du jury... Avec lui, nous prendrons également des nouvelles des artistes emblématiques de la saison dernière et découvrirons le meilleur et le pire du format « Got Talent » à l'étranger ! © Fremantlemedia