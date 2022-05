Pink Tokyo

1 documentaire

Avec ses codes, sa hiérarchie, la politesse et le respect pour piliers, le Japon est pourtant le pays qui propose le plus de folie sexuelle. La sensualité, la sexualité et l'érotisme y sont omniprésents, tant dans son histoire, son art, son cinéma ou son animation que dans sa façon de vivre au quotidien. Comme une soupape de sécurité dans cette société qui laisse très peu de place à l'individualisme et à l'épanouissement personnel... © ROCKYRAMA