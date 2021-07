Just Jillian

8 épisodes

Découvrez un aperçu sans filtre de la vie de Jillian Michaels, star de la téléréalité The Biggest Loser et coach sportive la plus dure à cuire des Etats-Unis. Mais même dans la cité des anges, les miracles n'existent pas ! Et pour celle que l'on surnomme "la gourou du fitness", concilier business, famille et vie amoureuse peut s'avérer bien difficile... © NBC Universal INC.