Ça peut vous arriver

10 émissions

Une malfaçon dans une habitation, une voiture vendue avec un vice caché, une robe de mariée livrée trop petite ou tâchée, un vol charter annulé et non remboursé... Nous sommes très souvent impuissants face à ce genre de situations de la vie quotidienne. Pour la première fois en direct et en quotidien à la télévision, Julien Courbet, entouré d'avocats et d'experts va tout tenter pour résoudre vos problèmes mais aussi apporter des infos juridiques et conseils spécifiques. © C.productions