La France recense 300 parcs d’attractions qui accueillent chaque année quelques soixante millions de visiteurs ! En coulisses, toujours les mêmes enjeux : comment offrir aux visiteurs un moment inoubliable sans que l'addition ne donne le vertige. Si Disneyland Paris reste le parc d’attractions le plus fréquenté avec près de 10 millions de visiteurs chaque année, de petits parcs émergent et tentent de se faire une place au soleil pour concurrencer les plus grands. C’est le cas du Jardin d’Acclimatation, dans le bois de Boulogne à Paris : l’arrivée d’une nouvelle attraction est un évènement annonciateur de visiteurs en nombre. Non loin de Valenciennes, Alice et Teddy veulent que leur parc d'attractions, Le Fleury, continue d'émerveiller les visiteurs pendant encore de longues années. Dans le Vaucluse, à mi-chemin entre Avignon et Carpentras, Le Parc Spirou Provence entame une nouvelle saison après trois années de sensations fortes. Enfin, en Alsace, rencontre avec deux inventeurs passionnés de parcs d'attractions qui ont créé le parc du Petit Prince. © C PRODUCTIONS