Desperate Housewives

10 épisodes

Wisteria Lane est un lieu paisible où les habitants semblent mener une vie heureuse... en apparence seulement ! Car en y regardant de plus près, on découvre bien vite, dans l'intimité de chacun, que le bonheur n'est pas toujours au rendez-vous. Et peu à peu, les secrets remontent inévitablement à la surface, risquant de faire voler en éclat le vernis lisse de leur tranquille existence... Avec Eva Longoria, Teri Hatcher, Felicity Huffman, Marcia Cross, Nicollette Sheridan, Dana Delany... © Disney