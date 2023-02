Créez et dirigez le restaurant de vos rêves ! Recettes, achats, déco, personnel, matériel, clients… sans oublier la cuisine ! Vivez toute la vie d’un restaurateur et décrochez vos récompenses au Guide Michelin. Michelin trademarks, designs, copyrights and/or other intellectual property rights are used under license. ©2023 Published by Nacon and developed by Cyanide Studio.