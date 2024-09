Dix passionnés de 24 à 60 ans et de tous horizons se retrouvent autour de leur passion : la couture. À travers les différentes épreuves qui vont leur être proposées, ils devront prouver qu'ils sont capables de confectionner des vêtements de qualité et tendance, voire de transformer de manière inédite et spectaculaire certains vêtements basiques. Ils seront accompagnés et jugés lors des différentes étapes de création par des professionnels de la couture, Amparo Lellouche et Julien Scavini, qui évalueront leur maîtrise technique et l'originalité de leurs créations. © BBC WORLWIDE FRANCE PRODUCTIONS