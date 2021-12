Rien que pour vos cheveux

1 film

Agent d'élite du Mossad et véritable célébrité dans son pays, Zohan n'a qu'un rêve : devenir coiffeur ! Après un combat contre son pire ennemi terroriste, il se fait passer pour mort et s'envole pour New York où il réussit à se faire embaucher dans un petit salon de coiffure. Convaincu que son ancienne vie est derrière lui, Zohan n'est pourtant pas au bout de ses surprises ! Un film de Dennis Dugan, avec Adam Sandler, Emmanuelle Chriqui, John Turturro... © SONY PICTURE TV INTERNATIONAL