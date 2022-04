Younger

84 épisodes

Liza, la quarantaine bien dans ses baskets et mère d'une ado, n'a qu'un souci : elle est à nouveau célibataire, sur la paille et va devoir se trouver un job d'urgence. Pas évident avec un trou dans son CV, vertigineux comme un congé parental à rallonge et une date de naissance du siècle dernier. Mais voilà qu'un jeune homme la prend pour une fille de son âge et l'invite à boire un verre. Et si la solution était tout simplement... de s'enlever 15 ans ? Grâce aux conseils relooking de sa copine... © ENDEMOL WORLDWIDE DISTRIBUTION LIMITED