Nouveau Nouveau Téléfilm | Romance

Coup de foudre à la première danse

Hope Maze rêve de devenir chorégraphe et propriétaire du studio où elle enseigne la danse. Engagée pour apprendre l'art de la valse à Éric Gunderson à l'approche de son mariage, Hope va découvrir que ce businessman est loin d'avoir la folie des grandeurs de sa fiancée et de leurs parents respectifs… © Muse Distribution Inter. INC.