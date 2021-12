Pourquoi pas moi ?

1 film

Camille, Nico et Eva dirigent une maison d'édition spécialisée dans les mangas et la science-fiction à Barcelone. Tous trois sont homosexuels mais n'ont pas encore osé l'avouer à leurs familles. Epuisée par la situation, et les mensonges que cela engendre, Camille décide d'organiser un week-end avec leurs proches pour réaliser un coming-out collectif... Un film de Stéphane Giusti, avec Amira Casar, Bruno Putzulu, Julie Gayet... © Universcine