Un jour mon prince viendra

1 téléfilm

À 11 ans, Zoé a perdu son père et vit seule avec sa mère qui travaille beaucoup. Passionnée par les contes de fées, elle aimerait que sa mère trouve son prince charmant. De son côté, Percy, vrai prince moderne, épouse Hillary pour sa famille et non par amour. Un soir, il noie ses peines dans l'alcool. Le lendemain, Zoé libère la grenouille qu'elle aurait dû disséquer en cours de bio. Comme dans les contes, Zoé embrasse la grenouille, qui se transforme alors en... Percy ! © Daro Film Distribution