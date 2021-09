Prise au piège

6 épisodes

Anna Rivière, jeune directrice financière d'une grande entreprise, est arrêtée et envoyée en détention provisoire pour détournement de fonds et meurtre. Des crimes qu'elle n'a pourtant pas commis. Mais tout accuse cette innocente qui risque donc une lourde peine. Intégrée une prison pilote et malgré le soutien de ses codétenues Madeleine et Lila, elle subit de plein fouet la violence de son nouveau quotidien et se retrouve vite face au dilemme de devoir franchir la ligne jaune pour se protéger. Anna reste pourtant déterminée à prouver son innocence en découvrant qui l'a piégée. Elle demande alors l'aide de son père et son frère qui s'ignorent depuis dix ans. © Quad Television