6 épisodes

Deux hommes et quatre femmes qui ont tous un handicap sont à la recherche du grand amour. Après avoir fait connaissance avec 3 prétendants par téléphone, ils vont devoir en choisir 2 pour les rencontrer. Mais comment ces derniers vont-ils réagir en découvrant la particularité de leur date ? Et cela pourrait-il remettre en cause un éventuel deuxième rendez-vous ? © D360