The Royals

40 épisodes

Découvrez la vie déjantée d'une famille royale britannique pas comme les autres : la reine Helena, son mari et ses trois enfants. Le prince Robert est l'héritier au trône et le prince Liam et sa sœur jumelle Eleanor, profitent quant à eux pleinement de leur statut, et se retrouvent au cœur de nombreux scandales. Lorsque Robert meurt dans un accident d'avion, Liam est placé sous le feu des projecteurs, et doit assumer ses responsabilités. © Lions Gate Television