Secrets and lies

10 épisodes

Au cours de son footing matinal, Ben Crawford découvre en forêt le corps sans vie de Tom Murphy, le jeune garçon de sa voisine et amie, que sa fille aînée avait pour habitude de garder. Si les premières questions d'Andrea Cornell, en charge de l'affaire, sont plutôt formelles, l'inspecteur devient de plus en plus intrusif, éveillant les soupçons des médias et du voisinage sur l'éventuelle culpabilité de Crawford... © ABC Studios