A l'occasion de la Semaine Européenne pour l'emploi des personnes en situation de Handicap. Découvrez le programme court mettant à l'honneur le chansigne, qui permet aux sourds et malentendants de comprendre une musique et d'en ressentir les effets. C'est aussi une expression corporelle de la musique pour les entendants. Le But ? Briser la barrière du silence en musique ! © Jaris Production