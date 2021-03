Les reines de la route

2 épisodes

Sept femmes, passionnées par leur métier de chauffeur poids-lourds, partagent leur quotidien au cœur des routes de France et d'Europe. Elles parcourent des centaines de kilomètres au volant de leurs camions XXL : des 44 tonnes, les plus gros gabarits de la route. Chaque jour, elles doivent accomplir une nouvelle mission : charger d'énormes cargaisons et les livrer dans les temps. Cette course contre la montre se joue parfois dans des conditions extrêmes : neige, brouillard, problèmes mécaniques… Mais rien n'arrête nos reines de la route ! Sans jamais renoncer à leur féminité et à leur vie sentimentale et familiale, elles brisent les codes pour vivre leur amour du camion ! Plus qu'une passion, ce métier de routière est une vocation. Sarah traverse la France pour livrer un 30 tonnes d'ardoises en Italie, un pays inconnu pour elle, et doit parcourir 1 182 km. Jennifer parcourt une distance de 779 km pour livrer huit clients en 48h. Chrystelle doit charger des produits frais à Rungis et les livrer dans le sud de la France, un trajet de 1 078 km à effectuer lors du week-end de la Toussaint, très chargé. Lexie livre des conteneurs et en recharge d'autres à travers toute la Suisse. Mais le plus difficile pour elle est de s'adapter aux changements de langues durant son trajet (allemand et italien), alors qu'elle ne parle que français. © Warner Bros. Entertainment France