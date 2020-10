Documentaire | Politique

Pendant 90 minutes, ce documentaire retracera sa destinée hors norme à partir d'archives anciennes et rares. C'est aussi grâce aux témoignages inédits de ceux qui l'ont accompagné au quotidien aussi bien dans ses affaires que dans sa vie privée, que nous décrypterons la personnalité parfois glaçante et fascinante de celui qui depuis ses 20 ans parvient à séduire à peu près tous ceux qui croisent sa route. Qui est vraiment ce Président dont la femme Melania semblait tétanisée sur un podium le jour de son investiture ? Qui est vraiment ce père de famille qui déclare fièrement « Si Ivanka n'était pas ma fille, je sortirais peut-être avec elle » ...? Businessman flambeur, promoteur de génie, play-boy irrésistible et colérique, voire personnalité psychopathe, il semble bien y avoir un Donald Trump pour chaque occasion et pour chaque période de sa vie. Et si l'homme le plus puissant et le plus médiatisé au monde était aussi l'un des plus mystérieux et délicats à comprendre ?