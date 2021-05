Cristiano Ronaldo meets Piers Morgan

1 documentaire

Découvrez l'athlète le plus célèbre du monde dans une interview exclusive. Entre carrière et vie privée, le joueur se confie sur ses origines modestes, sa rivalité avec Messi et les récentes poursuites judiciaires auxquelles il a fait face. Sans tabou, Cristiano Ronaldo évoque également sa vie de famille, sa paternité et sa détermination à rester le meilleur ! © Hat Trick