Sport | Football

À l'occasion de la 22e Coupe du Monde de la FIFA, organisée au Qatar et prévue du 21 novembre au 18 décembre 2022, W9 diffuse plusieurs matches éliminatoires de la compétition. Premier affrontement : l'Espagne face à la Grèce. Deux équipes, un but : se qualifier ! L'Espagne et la Grèce sont membres du Groupe B avec la Suède, La Géorgie et le Kosovo. Pour cette première journée, l'équipe d'Espagne, surnommée la Roja et dirigée par Luis Enrique, actuellement 6e au classement FIFA, va tout faire pour s'imposer face aux Grecs emmenés par John van't Schip et intégrer la phase finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Vivez en direct la rencontre Espagne-Grèce avec les commentaires de Denis Balbir et Jean-Marc Ferreri.