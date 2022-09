Elizabeth II, le devoir avant tout

Trois mots pour décrire la Reine Elizabeth II : sérieuse, intègre et dévouée. Mais d'où lui viennent ces valeurs ? Son oncle a préféré l'amour au devoir, un moment charnière dans sa jeunesse et qui a défini la tournure que prendra son règne. Désaccords sur l'amour interdit de sa sœur Margaret, ordre donné à Charles et Diana de divorcer, ultimatum à son petit-fils : des spécialistes de la famille royale expliquent comment cet événement a influencé la Reine et sa vision de la vie. © BLUE ANT INTERNATIONAL LIMITED

