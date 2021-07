Les 100 derniers jours de Diana

1 documentaire

« Les 100 derniers jours de Diana » retrace le premier et dernier été de la Princesse Diana en tant que femme célibataire, fraîchement divorcée du Prince Charles et prise dans un tourbillon de relations amoureuses tumultueuses, jusqu'au moment de sa mort tragique dans un accident de voiture à Paris. Le journaliste britannique Martin Bashir a recueilli les témoignages de proches de Diana, notamment son majordome, son cuisinier, son garde du corps, son attaché de presse et son coach sportif... © Disney