Série | SF & Fantastique Molly a réussi à s'échapper avant d'être placée en quarantaine et s'est enfuie avec son mari et son fils chez son père, Quinn. Sparks et Yasumoto détiennent Sam et prennent la décision d'enlever Molly par la force ; l'embryon qu'ils ont réussi à lui implanter lors de sa mission dans l'espace étant la clé de leurs recherches scientifiques…