Fait main, ces créateurs ont du talent

Ils sont créateurs amateurs et rêvent de voir leur talent reconnu et de vivre un jour de leur passion. Après avoir rencontré Sophie Ferjani, directrice du concept store « La Sélection » à Marseille, qui va leur donner de précieux conseils, direction Paris pour nos artisans ! Là-bas, ils devront tout faire pour séduire l'un des patrons de concept store venus des quatre coins de la France, et le convaincre de faire une offre commerciale. © Endemol Shine International Limited