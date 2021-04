Eugénie le Sommer : le rêve Bleues

5 documentaires

À 30 ans, et avec 6 Ligues des Champions et 9 Championnats de France remportés, la star des Bleues Eugénie Le Sommer est considérée comme une des meilleures joueuses du monde. Et avec 77 buts en 165 sélections, celle qui officie à l'Olympique Lyonnais semble bien partie pour ajouter un nouveau record à son palmarès : devenir la meilleure buteuse de l'histoire des Bleues ! Un comble lorsqu'on sait que sa carrière a failli ne jamais voir le jour. Portrait d'une battante à qui rien ne fait peur... © Black Dynamite