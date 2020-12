Nouveau Nouveau Série | Drame

Filthy rich

Margaret et Eugène Monreaux, à la tête d'une chaîne de télévision catholique devenue un empire, semblent être un couple uni, heureux parents de deux grands enfants, Éric et Rose. Jusqu'au jour où Eugène est déclaré mort lors du crash de son avion privé, avec des prostituées à son bord. L'heure de vérité a sonné. Eugène a eu trois enfants hors mariage : Antonio, Jason et Ginger. Figurant sur le testament, les enfants illégitimes veulent leur part du gâteau... © 20th Century Fox