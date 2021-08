S1E1

Cette série extravagante et trashy suit les aventures de six colocataires que tout oppose ! Embarquez avec eux pour la première grande aventure de leur vie : l'université. Cette cohabitation, loin d'être évidente, va donner lieu à des situations cocasses, des relations amoureuses tumultueuses et des amitiés fragiles... ©All3média

Voir plus d'infos