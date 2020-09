Apprendre à t'aimer

2 épisodes

Les rêves de Franck et Cécile sont bousculés par la naissance de leur petite fille trisomique. Cécile accepte vite la nouvelle et décide de faire face, tant bien que mal... pour sa fille. Mais pour Franck, entraîneur de jeunes espoirs du judo, c'est un choc : jamais il ne s'était imaginé son enfant ainsi. Il va devoir apprendre à accepter sa nouvelle vie... et à devenir père. Cécile et Franck parviendront-ils à surmonter cette épreuve ensemble ? © Wonder Films