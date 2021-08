Serge Gainsbourg s'est éteint le 2 mars 1991, à l'âge de 62 ans. SI le grand public est resté sur ses apparitions télévisées des années 80, il reste que Gainsbourg a eu plusieurs carrières avant ces dernières années. Gainsbourg débarrassé de ses masques, c'est le thème de ce documentaire en forme d'autoportrait : " En définitive, je suis resté en filigrane cet enfant timide et secret qui implique candeur, innocence, insoumission et sauvagerie". Jane Birkin, sa fille Charlotte, Françoise Hardy et Thomas Dutronc, entre autres, apportent leur témoignage à ce portrait intime.. Chaque séquence de ce portrait pudique et passionné fait découvrir un Gainsbourg secret, intime, drôle et touchant, à bonne distance de Gainsbarre, son dernier visage public.