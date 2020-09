Nouveau Nouveau

Gentlemen déménageurs

Juliette, écrivain à succès à l'âme romantique, vient de rompre avec son ami qu'elle croyait célibataire... en réalité, marié et père de famille. Un peu désemparée, elle décide de quitter son appartement le plus rapidement possible. Elle fait appel à deux déménageurs pittoresques : Pierrot et Glacière. Le nouveau locataire François Berthier débarque plus tôt que prévu. C'est le coup de foudre immédiat entre Juliette et lui. © La Compagnie des Indes