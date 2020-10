À pleines dents ! Bon appétit avec Gérard Depardieu

11 documentaires

Le monstre sacré - et gourmand - Gérard Depardieu accompagne Laurent Audiot - son ami et chef de leur restaurant parisien La Fontaine Gaillon-, à la découverte des patrimoines culinaires européen et marocain. Gérard Depardieu et Laurent Audiot nous font découvrir les produits et le terroir bavarois : le bœuf simmental dans les pâturages de Samerberg, le bretzel à Bichl, les champignons ramassés dans les sous-bois près de Suttensee, la choucroute, ou la fameuse Weißwurst (la saucisse blanche). © Balanga