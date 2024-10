C'est le jour J pour Issa qui déménage et attend impatiemment qu'on lui remette les clés de son nouvel appartement. D'ici 24 heures, tout doit être nickel pour l'état des lieux. Dans les cartons : des cassettes vidéo, des photos, des objets oubliés qui vont le plonger dans ses souvenirs, et nous offrir des parodies et des sketchs délirants. Il a tout de même appelé ses potes pour lui filer un coup de main mais la mission va s'avérer plus compliquée que prévue. © SND