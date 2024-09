Série | Romance | Drame Après l'explosion, le Grand Hôtel n'est plus que ruine et désolation. Tous s'affairent à aider et soigner les blessés. À son réveil, Julio cherche en vain Alicia. Très vite, il apprend qu'elle a été enlevée. Avec l'aide de l'inspecteur Ayala et de Maité, une amie d'Alicia nouvellement arrivée, il se lance à sa recherche. Au même moment, Doña Teresa est anéantie par cette situation et ruinée, Javier est toujours vivant et revient au Grand Hôtel, les démons de Sofia refont surfacent, et Diego est bien décidé à retrouver sa femme et à remettre de l'ordre dans ce qui est désormais son établissement...