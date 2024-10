Accompagné de son meilleur ami Clyde McBride, Lincoln continue de naviguer dans sa (très) grande famille où se faire entendre quand on est le seul garçon au milieu de 10 sœurs n'est pas toujours très simple ! Heureusement grâce à son calme, sa débrouillardise et son imagination, il a toujours un plan pour se sortir des situations compliquées. Une chose est sûre, on ne s'ennuie jamais chez les Loud ! ©Gulli