Model squad

8 épisodes

Sept mannequins de renommée internationale dévoilent l'envers du décor de l'industrie de la mode en plein cœur de New York. Entre les strass et les paillettes des défilés, leur quotidien est surtout animé par la pression, les rivalités et les difficultés à concilier carrière et vie personnelle... Une chose est sûre : dans la ville qui ne dort jamais, elles vont devoir se battre pour réussir. © NBC UNIVERSAL