Dans les eaux du delta de l'Okavango vivent d'imposants mammifères : les hippopotames. Ces mastodontes ont un mode de vie paradoxal. Ils ont besoin d'eau pour vivre mais ne savent cependant pas nager. Et bien qu'herbivores, ils sont les animaux les plus agressifs du continent africain. Mais derrière cette façade de monstres aquatiques se cachent de tendres géants bien plus complexes qu'il n'y parait... © BBC STUDIOS FRANCE