La meilleure boulangerie de France

50 émissions

Bruno Cormerais, Meilleur Ouvrier de France boulanger, et Norbert Tarayre, chef cuisinier, repartent sur les routes pour une virée gourmande à la recherche de la meilleure boulangerie de France. Un véritable périple à travers 9 régions et 90 boulangeries en compétition. Un voyage culinaire à la rencontre d'artisans passionnés, à travers les cultures et les savoir-faire d'un métier millénaire en pleine métamorphose. Et un jury au taquet, plus complice que jamais ! © ENDEMOLSHINE PRODUCTION