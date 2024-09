Lors d'une dispute avec Nerdy, Paraffine tombe dans l'aquarium de Jamie et se transforme en Blarb ! Jamie est ravi de trouver enfin quelqu'un qui lui ressemble, mais cette nouvelle complicité inquiète Nerdy, qui se sent exclu. Contact et Gratchett, croyant que Paraffine est la sœur cachée de Jamie, l'enlèvent ! Nerdy et Jamie doivent la sauver. Au cours de cette mission, ils réalisent que l'amitié dépasse les apparences physiques et repose sur bien plus que la ressemblance.