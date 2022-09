Soupçon de magie

20 épisodes

Veuve depuis la mort de son mari Jake, chef de la police, Cassie est restée à Middletown avec sa fille Grace, désormais adolescente, et tient toujours sa boutique d'herboriste. Elle accueille un nouveau médecin, Sam Radford, venu de New York avec son fils Nick. Ce dernier va vite comprendre que les habitants préfèrent les remèdes miracle de Cassie plutôt que les soins d'un médecin... Avec Catherine Bell (Cassie), James Denton (Sam), Bailee Madison (Grace) et Rhys Matthew Bond (Nick). © ITV STUDIOS GLOBAL ENTERTAINMENT