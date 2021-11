Je ne suis pas prête pour Noël

Créative ambitieuse dans une agence de pub, Holly recourt parfois au mensonge pour parvenir à ses fins. Ainsi, pour décrocher un gros contrat avec un grand créateur de mode, elle rate une fois de plus le concert de sa nièce Anna auquel elle avait promis d'assister. Blessée et lassée, Anna formule un vœu auprès du Père Noël de son école : que sa tante Holly arrête de mentir et tienne ses promesses ! © STARZ MEDIA