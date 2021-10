Sauvez le Père-Noël !

1 téléfilm

Daniel et Sophia, deux frères et soeurs, trouvent sur les docks Nick, un vieil homme qui ressemble au Père Noël. Ils l'emmènent à l'hôpital où travaille leur mère. Joanna le ramène à la maison mais le vieil homme dit vouloir retourner au Pôle Nord afin de reprendre son travail. En découvrant que le père de Sophia et Daniel a disparu le jour de Noël, Nick décide de rester pour donner un peu de bonheur à cette famille et aux habitants... © RHI ENTERTAINMENT INC