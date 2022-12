Johnny Hallyday, c'est le chanteur de tous les records. Un artiste hors norme qui, depuis plus de 50 ans, a accumulé les succès. Ses chansons, mais aussi ses amours et ses frasques de rockeur ont marqué les Français qui lui vouent un culte incomparable. Mais Johnny, c'est aussi une vie remplie de mystères… Nous allons vous raconter le destin d'un homme à qui tout a souri, qui a mené sa carrière à 100 à l'heure, peut-être parce qu'il voulait chasser de son esprit les fêlures de son enfance. Un récit rythmé par des dizaines de tubes que les Français n'oublieront jamais. Qui dit Johnny Hallyday, dit bête de scène ! Le chanteur est le premier artiste français à oser se produire dans les stades et à offrir du très grand spectacle. Chacun de ses shows est un événement qui réserve de nouvelles surprises et cela fait 50 ans que ça dure ! Mises en scènes extravagantes, décors pharaoniques, feux d'artifices… Johnny Hallyday a su innover pour donner toujours plus à son public et ainsi se hisser au fil des années au niveau des plus grandes stars anglo-saxonnes. Et pourtant, lorsqu'en 1960, la chanteuse Line Renaud présente pour la première fois à la télévision le jeune artiste, alors âgé à peine de 18 ans, la France est loin d'imaginer le show-man qui sommeille chez Jean-Philippe Smet alias Johnny Hallyday. Le jeune homme, au visage angélique, est alors timide et ose à peine répondre aux questions de sa marraine artistique. Mais sur scène, c'est tout autre chose. Il réveille une France qui ronronne aux rythmes « endiablés » des Tino Rossi ou autres Maurice Chevalier. Il se roule par terre, hurle comme un damné dans son micro, adopte des postures sexuelles indécentes, et termine ses concerts au bord de la syncope. Partout où il passe, c'est l'émeute ! Ce succès, il le doit aux auteurs compositeurs qui l'entourent : Michel Berger, Charles Aznavour, Jean-Jacques Goldman ou encore Pascal Obispo, des artistes qui vont lui offrir ses plus grandes chansons. Rapidement, le chanteur devient riche, très riche même. Pourtant l'homme n'est pas heureux et cela, à cause d'une enfance particulièrement cabossée. Abandonné par son père dès son plus jeune âge, Johnny Hallyday va être élevé par sa cousine et son compagnon, deux danseurs acrobatiques qui vont bringuebaler l'enfant de cirques en cirques, dans toute l'Europe. L'histoire d'un père absent, Johnny en souffrira toute sa vie… Pourtant, cela ne l'empêchera pas de reproduire le même schéma avec son propre fils, David, et sa fille, Laura. Occupé par ses tournées, ses copains et ses maîtresses, Johnny Hallyday donne tout pour sa carrière. Son rôle de père, il le laisse de côté. Et pour oublier ses faiblesses dont il est parfaitement conscient, l'homme se réfugie dans l'alcool et la drogue. Johnny Hallyday n'est pas rock uniquement sur scène, il l'est aussi dans son quotidien, quitte à se brûler les ailes… Jusqu'au jour où il va rencontrer son « ange gardien » : Laetitia. En 1996, leur union en fera sourire plus d'un. En cause, leur différence d'âge. Johnny a à l'époque 53 ans, Laetitia, 21. Et puis, c'est la cinquième fois que le chanteur passe devant le maire… Mais cette fois, c'est autre chose. Laetitia va réussir à sauver Johnny de ses démons et le faire changer de mode de vie. Elle va également faire de lui un père exemplaire mais aussi un businessman redoutable qui fera de son nom une marque puissante ! © C PRODUCTIONS