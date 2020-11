Jeunesse | Pour les tout-petits | Dessins animés

Kiva et sa Mamie veulent faire goûter un Falooda (sorte de granité) à Saul. Malheureusement, le congélateur est en panne, et sans glaçon, impossible pour Mamie Praveena de faire un bon Falooda. Mais Kiva et une idée et décide de partir chercher un...