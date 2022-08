Voir la vidéo

Dans les Basses-Alpes, en août 1952, les corps de trois Anglais sont retrouvés non loin du village de Lurs, à proximité de la ferme des Dominici, une famille importante de la région. L'affaire fait grand bruit, et le petit village est envahi par les journalistes et les policiers. Le commissaire marseillais Edmond Sébeille, chargé de l'affaire, commence à interroger méthodiquement tous les membres de la famille Dominici. BANIJAY RIGHTS LIMITED

