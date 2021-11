Pépillo, l'enfant du miracle

1 téléfilm

Leur mariage souffrant de leur infécondité, Donna et Pete tentent une escapade au Mexique pour sauver leur couple. Mais à peine arrivés, ils sont contraints de s'arrêter dans le village de Dommatina, durant les festivités du tricentenaire d'une croyance locale. Au milieu des villageois, Donna et Pete vont se redécouvrir et assister au plus beau des miracles... © GREAT POINT MEDIA