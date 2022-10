Homme égocentrique et imbu de sa personne, Dax se fait licencier et perd en même temps sa copine, sa maison et sa voiture. Au Pôle Nord, le Père Noël voit son assistant démissionner et demande à son coach, Billie, de trouver un remplaçant. Billie fait alors passer plusieurs épreuves à Dax pour voir s'il est à la hauteur du poste, sans jamais lui révéler l'identité de ce mystérieux employeur… © FOX TV (FRANCE)