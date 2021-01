Espoir Mortel

1 téléfilm

La vie du docteur Joanne Connors, célèbre obstétricienne, bascule le jour où son collègue et ami, le docteur Gabe Haynes, est assassiné. Essayant de reconstruire sa vie, elle intègre une association où elle rencontre un certain Michael. À la fin de cette soirée, ce dernier est lui aussi retrouvé mort. Joanne comprend alors que c'est elle la cible, et va tenter de démasquer le tueur avant qu'il ne recommence à frapper... © Incendo Media