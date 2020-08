Documentaire

Apocalypses et dystopies sont légion dans la science-fiction, soulevant l'inévitable question de la survie de l'humanité à l'apocalypse. Steven Spielberg, Christopher Nolan, Ridley Scott et Joseph Gordon-Levitt tentent d'explorer ces fins des temps cathodiques. Que se passe-t-il lorsque le monde bascule vers l'enfer et le chaos ? Comment la science-fiction imagine-t-elle la fin ? Et, par-dessus tout, pourrions-nous y survivre et comment ?